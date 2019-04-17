祝融肆虐巴黎聖母院 小說鐘樓怪人意外熱銷

2019-04-17 00:22

〔中央社〕巴黎聖母院昨天遭祝融肆虐約15小時後，火勢終於撲滅。於此同時，法國大文豪雨果經典小說「鐘樓怪人」（The Hunchback of Notre-Dame）今天登上亞馬遜暢銷書排行榜之冠。

法文版「鐘樓怪人」是法國銷售最快的作品；此外，這本小說的英文版在歷史虛構小說2個子類別中也是全球暢銷書冠軍。

迪士尼（Disney）動畫電影「鐘樓怪人」也躋身家庭電影類排名的前10名。

雨果（Victor Hugo）1829年開始撰寫這部11卷小說，當時聖母院正在崩壞且遭人忽視，但在他眼中卻是「雄偉和崇高的建築物」。

但雨果筆下的吉普賽美女愛絲梅拉達（Esmeralda）和遊唱詩人葛林果（Pierre Gringoire）、聖母院會吏長孚羅洛（Claude Frollo）、尤其是身形佝僂的加西莫多（Quasimodo）之間的悲淒故事，有助於喚醒法國人對聖母院的注意，因而於19世紀進行整修工程。

法國人遭遇國家危難時，傾向投身閱讀文學作品。美國大文豪海明威（Ernest Hemingway）記述1920年代移居巴黎歲月的作品「流動的饗宴」（A Moveable Feast），銷售量於2015年11月巴黎恐攻後飆升。

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