新浪封鎖les超話頁面 中國網友憂：「可能消失的會更多」

2019-04-17 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕去年4月，中國社群網站新浪微博曾封鎖gay（男同性戀）的超級話題頁面，當時引發網友劇烈反彈。近日又傳出該網站毫無預警地封鎖les（女同性戀）的超級話題頁面，中國網友憂心：「這個話題沒了，可能接下來消失的會更多」。

綜合媒體報導，去年4月，新浪微博曾發布「清查公告」，將「同性戀」和「涉黃、宣揚血腥暴力」並列為要清理的對象，不但關閉1百多個帳號，更封鎖了gay的超話頁面。近日，該網站les超話頁面毫無預警地被封鎖。北京同志團體分析，這很可能是新浪為了配合中國政府4月啟動的「掃黃打非」網路整治行動，所做出的審查行動。

超級話題，是微博一個可以持續討論主題的興趣社區。根據網友統計，3月份les超話消失之前，該話題閱讀量超過4.6億，關注人數有13.9萬人。有網友聯絡新浪微博的客服，客服表示「並沒有收到禁止申請les超話」的通知，避重就輕地回答：「會幫忙反應網友意見」。

有網友嘗試用各種關鍵字申請超話，如：「les」、「我就是les」、「les吧」都失敗，最後只有「Lesbian」字眼通過審查，這顯示新浪系統屏蔽了「les」3個字母組合。網友甚至陸續發現，「LGBTQ」（男同、女同、雙性戀、跨性別者、性別困惑者總稱）和「女性健康知識科普」等2個超話都消失，也無法重新申請。

有網友諷刺留言表示：「les的超話被封了，社會主義沒有同性戀哈」，也有網友沉重的說：「沒有話語權的意思就是，就連死去也是安靜的……」、「這個話題沒了，就很多東西都沒有了。可能接下來消失的會更多，所以這件事情是很重要的」。

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