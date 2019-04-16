天上掉「460萬」 中國男子拾金不昧立刻報警

2019-04-16 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇張姓男子日前收到一封入帳簡訊，顯示的金額為100萬人民幣（台幣約460萬元），加上張男並不認識匯款人，這筆天上掉下來的金額讓他嚇得急報警。警方查明後，發現是對方轉錯帳戶，才結束這場大烏龍。

綜合中媒報導，在江蘇南京做鋼材生意的張男，本月8日收到一封「入帳簡訊」，金額竟顯示100萬元，由於沒看過這麼大筆金額，他請公司會計查了這名匯款人，發現並不認識對方，於是急忙報警。

報導指出，一頭霧水的張男來到南京寶塔橋派出所，沒想到這名「慷慨」的匯款人也正在找張男，才明白整起烏龍是因為「操作失誤」所引起。匯款人表示：「是工作人員打錢的時候，上下行看錯行了，就把錢轉出去了！當時聽到張先生已報警，便專程從上海趕到南京。」

經過警方核對轉帳記錄、收款憑證，確認是場烏龍後，張男也將錢轉回去給對方。警方也提醒民眾，如果收到錢後不主動報警返還，就可能會承擔法律責任，誠信之心每個人都應該要有，讚賞張男拾金不昧的精神。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/