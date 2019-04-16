正妹實況主「塗黑」Cos黑人遊戲角色 遭Twitch停權30天

2019-04-16 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛實況主卡魯溥絲（Karupups，本名：Karina Martsinkevich）14日在直播平台Twitch上進行Cosplay，扮演遊戲《APEX英雄》中的熱門黑人角色「生命線」，不料正當她拿深色粉底塗黑皮膚時，帳號卻遭Twitch封鎖而中斷直播。

綜合外媒報導，當時有169名觀眾參與直播，卡魯溥絲首先將她的頭髮染成紅色，接著穿上白襯衫和醫療用口罩，最後開始用深色粉底塗黑臉部和身體，結果，她的Twitch頻道忽然遭到封鎖，直播因此臨時中斷，而她的帳戶因此被Twitch停權30天。

報導指出，卡魯溥絲塗黑的行為已違反Twitch社群規範中的種族歧視行為。在美國文化中，當白人為了讓自己看上去像黑人，而將自己塗黑的行為，稱作「塗黑臉」（blackface），在現代是種族歧視的代名詞。

事後，卡魯溥絲在社交平台上分享自己打扮完成的照片，還在YouTube頻道強調，她沒有種族歧視的意思，只是為了想讓自己的外型更貼近角色才會這麼做，「這不代表我想嘲笑任何人。」據悉，Twitch未進一步評論此事。

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