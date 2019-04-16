加拿大男子沿路對多輛汽車縱火 遭「正義哥」撂倒

2019-04-16 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大埃德蒙頓市（Edmonton）上周五發生1起連續縱火案，1名疑似精神狀況不穩的男子，在街上拿著汽油罐與打火機，在街上見車就燒，所幸有幾名見義勇為的民眾，在男子縱火完躲進商店時，一起制伏縱火男。

綜合外媒報導，由影片中可以看到，黑衣男子手持紅色汽油罐，對著沿路上的每台車點火，接著過馬路時又對紅色休旅車放火，接著把背包與汽油罐隨手一扔拔腿就跑，身穿紅色夏威夷衫與拿著木板身著白襯衫的2名男子，追著縱火男進入店內，並將其壓制在地，警方過不久後也趕到現場，將縱火男逮捕。

警方表示，縱火男子是22歲的瑪斯（Malice Sutton），他被控14項縱火、4項持有燃燒物質與1項持武器攻擊等罪名，他總計燒了13輛汽車，所幸並未造成傷亡。

瑪斯對著沿路車輛縱火。（圖擷自Ima Stoner YouTube）

接著對經過的紅色休旅車放火。（圖擷自Ima Stoner YouTube）

放完火後舉臂歡呼，態度非常囂張。（圖擷自Ima Stoner YouTube）

瑪斯被見義勇為的民眾壓制在地，警方也隨後趕到。（圖擷自Ima Stoner YouTube）

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