文在寅準備好了！預備籌組下一次文金四會

2019-04-16 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅昨（15）日表示，他已準備好與北韓領導人金正恩舉行第四次峰會，在條件成熟下，不拘地點形式促成文金四會。統一步則表示將努力促成，為南北韓落實兩宣言，並讓北韓和美國重啟談判創造新契機。

文在寅昨日在青瓦台主持幕僚會議時表示，現在是該全面推進南北韓高峰會的時候，待北韓條件成熟，將不拘地點和形式推進第4次南北韓峰會。據《韓聯社》報導，統一部官員表示，統一部將努力促成新的南北韓高峰會，為南北韓落實「板門店宣言」和「平壤共同宣言」，並簽線北韓和美國重啟談判。

綜合媒體報導，文在寅與金正恩去年4月27日和5月26日兩度在板門店舉行高峰會並發布「板門店宣言」。兩人同年9月18日至20日在平壤舉行文金三會，發布「平壤共同宣言」，希望結束朝鮮半島冷戰體制，邁向半島非核化。

《韓聯社》報導指出，有分析認為，在美國維持對北韓經濟制裁的情況下，美國可能要求南韓對南北韓合作計畫保持謹慎態度。

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