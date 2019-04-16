巴黎聖母院大火誤植成 911 YouTube成假新聞元兇

2019-04-16 17:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國巴黎聖母院發生大火，引起全球關注，隨即網路湧現相關的假新聞，包括惡作劇、陰謀論和假消息，並透過社交媒體傳播出去，YouTube演算法又出槌，竟然也為假新聞元兇之一。

YouTube原本有事實查證團隊（fact check panel），幫助拆穿陰謀論和假新聞，但這次卻「幫倒忙」。在新聞媒體開始上YouTube直播火災狀況時，部分影片下方跳出的文字框，竟是「大英百科全書」（Encyclopedia Britannica）有關2001年美國911恐攻的條目。

這訊息框顯然是利用演算法生成，而這次的案例可能是高樓大火讓系統自動判讀為911事件。

YouTube 發言人對此表示：「我們對於巴黎聖母院的大火感到悲痛。去年，我們推出了訊息面板通知，其中包含第三方來源（如大英百科全書和維基百科）的連結，讓使用者釐清是否為假訊息。然而，這些訊息面板是透過演算法觸發的，系統偶爾會連結錯誤資訊。我們正在針對火災部分的訊息連結進行評估。」

YouTube演算法最近可說是爭議不斷，上個月也曾因戀童癖風波關閉未成年人影片留言並設置全新留言分級器，一系列的「錯殺」讓創作者心力交瘁。

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