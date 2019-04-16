巧合？巴黎聖母院大火 《鐘樓怪人》188年前這樣預言...

2019-04-16 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎聖母院於當地時間15日傍晚發生大火，當局雖緊急動員救災，教堂屋頂仍被大火燒毀崩落，巧合的是，法國文豪雨果的知名小說《鐘樓怪人》中，就有聖母院遭受大火侵襲的情節。

有850年歷史的法國巴黎聖母院15日遭遇大火，整棟建築陷入火海之中，包含尖塔及斜頂部分被烈焰所吞噬，之後尖塔建物及知名的玫瑰花窗均遭燒毀，大批法國民眾聚集在周邊張望，紛紛為之心痛落淚。所幸在救難人員努力下成功阻止火勢蔓延，主體建築及兩座塔樓結構得以保全。

巧合的是，法國知名作家雨果在1831年出版的小說《鐘樓怪人》，就曾描寫過聖母院遭遇大火的場景，該段文字主要在《鐘樓怪人》第10卷第4章，內容寫道「所有的眼睛都望著教堂的高處，呈現在大家眼前的是一片十分奇異的景象，只見在最高柱廊的頂上，在中央玫瑰花形的圓窗上端，熊熊烈火從兩座鐘樓中間燃燒起來，火星飛濺，這狂亂的烈火被風一刮，不時有一團火焰化成濃煙，隨風飄散。在這烈焰下面，在那被燒得烏黑的梅花形的石欄杆下面，兩道水槽雕塑成妖怪巨口，不斷地噴出熾烈的鉛水，銀白色的鉛液襯托著教堂下方十分昏暗正面牆壁，顯得格外分明。」

據悉，雨果當年在寫作《鐘樓怪人》時，巴黎聖母院其實是傾頹為一處廢墟的，雨果在小說中不僅描述了聖母院的偉大及重要性，也傳達了對高貴人性的想像，在《鐘樓怪人》出版後，人們也因此留意到聖母院的珍貴，並對其進行搶救。

《EURO NEWS》也在本次大火的相關報導中提及，如今的聖母院大火，可說是重現了雨果當年所描寫的聖母院火災場景。

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