聖母院大火為何如此難滅？ 消防專家：有3個原因

2019-04-16 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎聖母院火勢延燒許久，目前才稍微控制下來，儘管保住了主體結構，但尖塔和玫瑰花窗都被焚毀。消防專家透露，這場火災之所以那麼難灌救，主要是因為木造屋頂、石磚外牆、建築物高度等3個原因。

據《CNN》報導，聖母院天花板上有數千根橡木橫梁，其中一些甚至可以追溯到12世紀，這些充滿歷史的木造橫梁組成了高聳屋頂，卻也讓火勢得以不斷延燒。

一旦這些木頭建材開始燃燒，石磚便將火焰和煙霧圍在裏頭不斷悶燒，消防員則因為被石磚阻擋而難以灌救到內部。另外，聖母院的高度讓火焰有更多氧氣可以增長，同時也讓火場射水的工作更加複雜化。

美國紐約約翰傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）消防科副教授科貝特（Glenn Corbett）表示，簡單來說，就是助燃物高高在上（屋頂），而消防員難以迅速向這些地方射水。

紐約市消防局前專員埃森（Thomas Von Essen）指出，巴黎聖母院目前能夠保住2座鐘樓和主體建物，可見消防員做了多大的努力，他們的貢獻應該受到重視。

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