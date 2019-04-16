中國軍機又繞台 日媒：牽制川普政府與蔡英文合作

2019-04-16 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機昨（15）日再度現身台灣周遭海域，其中包含中共空警500預警機、轟6K轟炸機、運8軍機、蘇愷30及殲11戰機。日媒《NHK》指出，這是因為美艦積極航行經過台灣海峽，此舉是要牽制美國川普政府與台灣總統蔡英文的合作。

據《NHK》報導，昨天中午中國多架偵察機與轟炸機飛經巴士海峽，朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，返航時還有轟炸機通過沖繩本島與宮古島上空後回到中國。此外，中共還派出海軍船艦，實施海空聯合操演，選在我國和美國共同慶祝「台灣關係法」立法40周年當天實施這項演訓，針對性非常明顯。

中方表示，解放軍東部戰區出動包括艦艇、轟炸機和偵察機在內的海空兵力繞台巡航，並進行必要的訓練演練，檢驗了多軍種一體化聯合作戰能力，這項行動是年度計劃內的正常安排，完全是主權國家正當合法權利，有利於維護台海和平穩定。

報導指出，今年美國不斷派遣海軍艦艇通過台灣海峽，中國此舉的目的，是為了要牽制強化與川普政府合作的蔡英文政府。

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