墮胎恐判死刑？美德州擬定法案罰墮胎女性

2019-04-16 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法庭在11日裁定，實施66年的「反墮胎法」違憲，下令立法機關在2020年底前修法。然而，美國幾個州卻提倡修法增加婦女墮胎的刑責；最嚴重恐被判死刑。

綜合媒體報導，目前美國德克薩斯州正推出一項新法案，婦女若墮胎會以刑法遭起訴，即便是在不情願的情況下懷孕也不例外。該法案若通過，將使墮胎的女性被因犯下謀殺罪起訴，最嚴重將被判死刑。提出該法案的共和黨州議員溫德霍爾特（Tony Tinderholt）表示，這將使人們「考慮發生性行為的影響」。雖然此法案在8日的聽證會後，已被認為不太可能通過，就連當地其他反墮胎組織的領導人也譴責該法案。

不過，近期懲罰女性墮胎的想法變得更加普遍；在2016年總統競選期間，川普即曾表示，對於墮胎婦女必須採取某種形式的懲罰；最近，在阿拉巴馬州也提出一項法律案：懷孕的婦女在任何時期都不可墮胎，即使是在不情願的情況下發生性關係而懷孕，最高刑期可被判處99年的有期徒刑，唯一例外為婦女的健康受到威脅。

目前美國仍有許多州都在提出相關反對女性墮胎的法案，雖然這些法案都尚未通過，但這些法案的提出，相當於在挑戰1973年的羅素韋德案（Roe v. Wade） 的地位；此法案由美國聯邦最高法院承認婦女合法的墮胎權，受到憲法保護。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/