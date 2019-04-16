中國將人基因植入猴腦 美教授參與實驗發現真相後大悔...

2019-04-16 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕繼科學狂人賀建奎基因編輯嬰兒事件後，中國又將人類基因植入猴子大腦，不僅遭全球學界抨擊，更引輿論熱議。一名參與該研究的美國科學家表示，實驗成功製造出擁有接近人類大腦的猴子，在研究後期讓他「越發感到不安」，後悔加入團隊。

根據《美國之音》報導，美國北卡大學計算機科學專家斯泰納（Martin Styner）參與前述中國科研計畫，協助團隊分析與量化人類和非人靈長類動物大腦的MRI數據的測量結果。

然而，斯泰納在研究中後階段發現，該實驗製造出一些擁有更接近人類大腦的猴子或類人猿，似乎已背離中國方面主張的實驗目的，讓他大感擔憂，直言該實驗存在明顯的道德缺陷。

斯泰納說，「這項研究並不是為了找到治療某種特定基因疾病的方法，反而是為了製造擁有更像人類大腦的智能生物」。

斯泰納後悔道，自己在加入研究之初，並未對該項目具有足夠的理解，因此沒有對此一動物研究的道德考量深思熟慮，沒察覺「這樣的研究實際上絕對不應該進行」。

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