恐修繕肇災 聖母院大火暫無人員傷亡通報

2019-04-16 03:28

〔中央社〕法國巴黎市中心聖母院（Notre－Dame Cathedral）今天發生嚴重火災，屋頂已崩塌，濃煙彌漫在整個巴黎上空。目前沒有人員傷亡通報，檢方已著手調查失火原因，警方將此當做意外事故處理。

火焰是在格林威治時間下午4時50分前後開始燒起，燒向四周圍起鷹架的屋頂，並迅即吞沒了教堂尖頂。由於支撐屋頂的是木質結構，此刻屋頂已崩落。

聖母院現正進行整修工程，某些範圍搭起了鷹架，銅像已在上週暫時移開。消防隊表示，火災起因與修繕工程「可能相關」。

消防車疾駛過巴黎市區，趕赴塞納河上的西堤島（Ile de la Cite）救災，這正是聖母院所在地。警方已在現場圍起警戒線，並推文呼籲市民勿進入這個地區，以免妨礙救災車輛進出。

聖母院興建年代可追溯至12世紀，是法國作家雨果（Victor Hugo）經典小說 「鐘樓怪人」（The Hunchback of Notre－Dame）的情節場景。這是法國遊客最多的地標，每年有數百萬人造訪。

法國總統馬克宏推文說，聖母院失火牽動了「全國的情感」；德國外交部說，這把大火「觸動了我們的心弦」；德國總理梅克爾表示，聖母院是「歐洲文化的象徵」。

美國總統川普稱，聖母院大火「太可怕」，他建議動用直升機灌救。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/