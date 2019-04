假新聞充斥 美媒憂台灣媒體與民主同陷困境

2019-04-16 02:28

〔中央社〕美國巴爾的摩太陽報社論版副主編畢翠夏日前在專欄中指出,台灣假新聞充斥,新聞選材羶色腥,甚至樂當中國傳聲筒,台灣媒體陷入艱苦掙扎,也可能對台灣民主帶來傷害。

似是而非的新聞充斥台灣媒體的現象連他國也注意到。瑞典哥德堡大學主持的政治學跨國調查計畫V-Dem日前釋出最新年度資料庫。在新單元「數位社會」中的統計數字指出,台灣遭受外國假資訊攻擊程度為世界第一。

日前訪台的畢翠夏(Tricia Bishop)返美後,在巴爾的摩太陽報(The Baltimore Sun)的隔週專欄中,以「台灣媒體艱苦掙扎,民主亦然」(As Taiwan’s media flounders, so does its democracy)為題撰文,表達對台灣社會假新聞氾濫的擔憂。

畢翠夏指出,訪台期間,不斷聽到台灣媒體環境有多惡劣,電視台被收視率牽制,樂意播放羶色腥的舊新聞,要不就是樂當中國的傳聲筒。平面媒體則是超時、低薪,每天得發數條新聞,根本沒有時間深度報導、事實查證、監督政府,面對對岸不斷干預台灣內政也不敢發文批評。

起初畢翠夏以為這些抱怨大驚小怪,因為美國政治人物也會對媒體報導大呼小叫,斥責是「假新聞」。但去年發生的關西機場假新聞造成一名外交官輕生事件,讓她驚覺台灣媒體現況嚴峻。

畢翠夏指出,台灣正在為捍衛民主而戰,從1996年舉行首度總統直選後,台灣已是認證的民主政體。但中國國家主席習近平透過威脅與金錢將台灣孤立於世界其他國家之外,在台灣領空展示軍力,並在政黨間製造分歧。

畢翠夏認為,美國總統將台灣視為與中國往來的籌碼。如果美台確實友好,美國應當給予台灣和以色列同樣的支持,因為台灣也是世界角落的民主燈塔。

思索台灣民主未來,畢翠夏擔憂,美國雖也同樣經受假新聞、外國干預與政黨分歧影響,但美國的民主悠久,能承受風暴來襲。台灣民主只有短短30年,她擔心這個新興民主在壓力下不是屈服,而是被壓垮。(編輯:張佑之)

