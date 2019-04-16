巴黎聖母院失火 消防作業進行中

〔中央社〕法國巴黎消防隊發言人說，市中心聖母院（Notre Dame Cathedral）今天下午失火。
目擊者表示，這座中世紀興建的教堂頂端冒煙，兩座鐘樓旁邊竄出了火焰。
消防隊並說，滅火行動正進行中。巴黎市府發言人則推文表示，這個地點正在清理中。
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目擊者表示，這座中世紀興建的教堂頂端冒煙，兩座鐘樓旁邊竄出了火焰。
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