美國情侶自認節儉 從超市垃圾桶「尋寶」養小孩

2019-04-16 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國有對情侶每晚都會在超市裡「尋寶」，他們不是天天購物，而是從大型垃圾桶中翻找被丟棄的食品或日用品，每個月大約可省200美金（約新台幣6170元）的食材費。

綜合外媒報導，來自喬治亞州的佛萊明（Chelsey Fleming）和男友強尼（Johnny ）育有8個月大的兒子葛瑞芬（Griffin），不過早在兒子出生前，他們就會到超市後方的垃圾桶蒐集各種物品，不過為了避開警察，他們會刻意挑晚上出沒。

這對情侶從垃圾桶挖到的「寶」不可勝數，除了洋芋片、穀物、罐頭等食品，也有各式化粧品、保養品和盥洗用品。他們會將食物烹調供全家食用，還會將多餘的物品分送或轉賣給親友。

佛萊明表示，他們並不介意部分民眾鄙視的眼光，不過他們的確因此和警察發生衝突過。令她意外的是，她還是從外界得到大量支持，有人甚至因此受到啟發。她說，美國每年有4000萬人挨餓，然而浪費的食物竟佔食物供應量的30％至40％，因此希望更多人嘗試並加入他們的行列，一起為環境盡一份心力。

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