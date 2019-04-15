傳普廷、金正恩下週「普金會」 文在寅呼籲「文金四會」

2019-04-15 22:22

〔編譯茅毅／綜合報導〕韓國聯合通訊社15日引述外交消息人士報導，值此北韓與美國在朝核問題談判上陷入僵局之際，北韓領導人金正恩下週很可能首次與俄羅斯總統普廷舉行峰會。普廷在赴北京出席中國大型基礎建設計畫「一帶一路」的國際論壇前，會途經位於俄、朝兩國邊境的俄國遠東地區，可能就是首次「普金會」的時間及地點。

該一帶一路論壇預定26日到27日舉行。自俄國政府3日證實，已正式邀請金正恩訪俄後，外界咸預料首次普金會將成真。現任金正恩書記室室長（即祕書長）的金昌善，3月曾赴莫斯科和海參崴共7天，也引發外界臆測他是準備替普金會踩線、探路。另一方面，在相當於北韓國會的最高人民會議「選出」金正恩續任國務委員會委員長後，普廷12日已致函恭賀。

專家認為，北韓正企圖藉由強化與俄國的合作，增加其未來與美國打交道時的籌碼，同時請求莫斯科提供更多人道援助。南韓「韓東大學」國際關係教授朴遠建（Park Won-gon，譯音）表示，金正恩日前在最高人民會議的演說中，一再要求經濟發展自力更生、克服國際經濟制裁造成的困境，平壤需要中國與俄國這兩個盟邦的支持。平壤已持續尋求運用其與中、俄的關係，設法解除聯合國制裁北韓的措施，不過，其焦點似轉移到從這兩國獲取援助上。

俄國持續透過聯合國與其他組織，給予北韓糧食援助。3月初，俄國即運送約4000公噸麵粉至北韓咸鏡北道清津市及咸鏡南道的興南區域，做為製作供孩童和孕婦食用的營養餅乾。朴遠建指出，北韓盡其所能地從中國取得了（所需資源），現在正把其目光轉向俄國。

另一方面，南韓總統文在寅15日在總統府青瓦台主持會議時表示，待朝方條件成熟，他將不拘地點和形式，推動舉行第4次兩韓「文金會」。他並在會議中，首度對金正恩在前述最高人民會議上發表的「施政演說」表示歡迎。不過，文在寅對金正恩在演說中提到「韓方不應成為多管閒事的仲裁者」的批評，則未做評論。

美聯社引述專家報導，文在寅呼籲朝方舉行「文金四會」的說法，可能是他亟欲維持近幾個月來旨在化解朝核問題的外交動能，而非重回2017年時許多人擔憂朝鮮半島恐爆發戰爭的局面。

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