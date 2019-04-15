重大醫療突破！以色列發表3D列印心臟 含人體細胞血管

2019-04-15 23:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列科學家15日公布一項「重大醫療突破」，成功透過3D列印技術，創造出全球首個包含人體組織和血管的心臟，為心臟疾病患者的移植手術帶來福音。研究成果已發表於《先進科學》（Advanced Science）。

《法新社》15日報導，由以色列「特拉維夫大學」再生醫學科學家德維爾（Tal Dvir）率領的研究團隊指出，這是全球首次成功設計並印刷出包含細胞、血管、心室和腔室的完整心臟，且這個3D列印心臟，與患者的免疫系統、細胞、生化和解剖學等特性完全相符；大小則與兔子心臟差不多。

以色列突發新聞（Breaking Israel News）網站報導，心臟疾病是美國及大部分現代國家男女性的主要死因之一，也是以色列民眾的第二大死因，僅次於癌症，但目前仍僅針對心臟衰竭末期患者進行心臟移植手術。因此，鑑於心臟捐贈者極難覓得，研發讓心臟再生的新治療方法迫在眉睫。

幸好，隨著以色列團隊創造出包含人體組織和血管的3D列印心臟，有希望在10年內臨床應用。醫院將能從亟需移植的患者身上採集細胞，透過3D列印取得心臟或其他器官，避免患者器官衰竭致死，或遲遲等不到腦死患者捐贈器官等情況。

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