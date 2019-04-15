女孩遭多人踩頭踹踢逼跪 官方稱小孩鬧別扭遭網砲轟

2019-04-15 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上有一段影片瘋傳，有中國網友爆料中國河北廣平縣一所學校發生霸凌事件，有多名女學生聯手對同儕施暴，不僅用腳踹踢對方，還強迫對方跪地叫「爹娘」。該縣教育體育局工作人員則稱，目前已派人處理，「就是幾個孩子鬧別扭了」，但說法遭中國網友砲轟。

有中國網友爆料河北廣平發生校園暴力事件，影片中可見，數名女學生不斷踢一名女孩，不僅把腳放在她頭上還不斷踹踢，更踩住對方衣領逼她說：「我叫XXX，我被人X了」、「我從此以後不混社會。」

另外，這些施暴的女學生也用同樣的手段，對其他女孩施暴，甚至還凌空躍起踹踢對方，更可惡的是，施暴者還要對方跪下並喊「刀哥」、「爹」、「娘」，影片中至少有3名女孩受到暴力毆打。

綜合中媒報導，據瞭解，被打的女孩就讀於廣平縣北吳村某間小學，該縣教育體育局工作人員則表示，事件已派人處理，這起事件沒有人受傷，「不是很嚴重，就是幾個孩子鬧別扭了」。但該回應遭中國網友痛批，「什麼叫不是很嚴重？」、「打幾下只是鬧別扭？」

對此，廣平縣委宣傳部15日在微信通報稱，這起事件發生於4月6日（清明節假期）下午廣平縣平固店鎮靖莊村西一處小樹林中，事件涉及7名、年齡為12到14歲女孩，她們分別是5、6年級的學生，「因彼此間親疏玩耍而爭執打架」。

廣平縣教育體育局強調，目前已安排心理輔導老師對被打學生進行心理輔導，並對參與打架的學生進行「嚴肅批評教育」。

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