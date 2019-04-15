登記前才知女友結過婚還育有一女 他崩潰：我真的很愛她！

2019-04-15 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕當你終於和心愛的女（男）朋友決定一起步入禮堂，對方卻突然跟你說自己曾有過婚姻，甚至育有一子，你會作何感想？香港一名男子日前就遇到這檔事，表示自己的家人「發狂似的」反對，自己實在不知道怎麼辦，於是便在網路上發文詢問網友意見。

一名今年25歲的男網友日前在香港討論區「LINKG」上發文，表示自己的女友小自己1歲，起初她在追求女方時，對方頻勸「我們可能不適合，不會有結果。」甚至成功在一起後，女方還說自己其實有個女兒，但再細問女方又否認有這回事，於是原PO也只當是玩笑話，因為深愛她，原PO沒有去深究。

只是小倆口近日到泰國旅行時，原PO喝醉，乘著酒勁股起勇氣向女友求婚，只是女友這時卻面有難色，嚴肅的再向原PO表示自己真的有個女兒，自己也不想再提起往事。自那天以後，原PO開始懷疑真有此事，但因為當天自己是喝醉的狀態，也有可能是自己記錯。後來，原PO再向女友問起此事時，對方也只是含糊帶過。

直到本月11日，原PO決定帶女友登記辦結婚手續時，在律師的詢問下，女方終於正式坦承自己結過婚，也有一個未滿1歲的女兒，目前和（女方）家人住在中國內地。「準備註冊結婚，才發現原來一切是真的...」原PO表示自己的家人知道以後，發狂似的反對他們繼續在一起，原PO自覺太愛對方，但也開始懷疑女友的愛玩個性，直言自己真的大受打擊。

網友紛紛表示，「買一送一恭喜你！」、「如果真的愛她的話，當然就接受」、「又有傻子要幫別的男人埋單了嗎」、「還有時間在這發文，到時候母女都養不起」。

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