中國百度認證「山寨旅行社」 消費者遊港澳變受苦之旅

2019-04-15 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方近期頻頻接到消費者投訴，稱赴港澳旅遊卻遇到「山寨旅行團」，除了住宿品質及餐食環境惡劣外，還被導遊強迫購物等，被消費者形容是「苦難之旅」。經統計顯示，約有5成投訴的消費者是透過中國搜尋引擎「百度」來尋找旅行社。

綜合中媒報導，百度由於缺乏詳盡規範，認證多間假冒正牌旅行社的非法機構，使其在百度網站上進行宣傳，讓許多消費者在看到有「百度信譽V認證」標註的旅行社後安心花錢報名，卻不幸受騙上當。

報導指出，這些山寨旅行社在廣東地區被稱為「野馬旅行社」，透過假冒其他公司名稱、旅行社許可證號等，利用網路推廣旅遊計畫，欺騙消費者。深圳市消費者保護委員會在今年2月4日至10日的新年期間，就收到多達26件港澳遊相關投訴，全都和野馬旅行社有關。

深圳消費者委員會表示，有受害消費者抵達香港後被導遊強迫購物，甚至威脅打人，此外，旅途中的住宿品質和餐食環境也相當惡劣，所謂的「四星級的7道菜色」，實際上只有2份榨菜，而「三星級酒店」則實為地下倉庫改建的房間。

據悉，目前警方已介入調查，不過至今受害消費者仍未得到任何賠償，涉事公司也未受到任何追責。

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