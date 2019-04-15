注意！上班族工作習慣「假笑」 下班後恐面臨這項危機

2019-04-15 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕小酌兩杯是許多上班族下班後的樂趣，當人們面臨壓力時，可能會藉由酒精調適。美國「職業健康心理學雜誌（Journal of Occupational Health）」近日發布一則消息，指出強迫自己在顧客或主管面前微笑的人，下班後會面臨更嚴重的飲酒危機。

綜合外媒報導，美國賓夕法尼亞州立大學10日發布和紐約州立大學水牛城分校一項共同研究報告，發現那些長期在大眾面前抑鬱情緒以及強顏歡笑的工作者，比起無需和大眾互動的工作者，可能會在工作後產生飲酒過量的問題。

研究人員以經常和公眾接觸的人們做為範本，分析他們的「飲酒習慣」，例如護理師、教師和餐飲服務業人員，一共監測了1592名工作者。並使用美國國立衛生研究院「全國工作壓力與健康狀況調查」的大數據作為分析，該調查研究了近3000名美國上班族。

賓夕法尼亞州立大學心理學教授格蘭迪（Alicia Grandey）表示，微笑作為工作的一部分聽起來是一件非常積極的事情，但整天壓抑情緒，可能導致心靈疲乏。雇主的「微笑服務」策略，可能造成員工的飲酒問題。

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美國發布一項研究，指出上班習慣假笑，下班後可能產生飲酒過量的問題。（法新社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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