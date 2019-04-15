憂間諜活動 美註銷30名中國學者簽證

2019-04-15 18:46

〔中央社〕去年1月，中國學者朱鋒結束美國行程來到洛杉磯機場，就當他草草解決午餐，正準備搭機返國時，登機門前兩個聯邦調查局（FBI）探員擋住了去路，要他交出護照。

「紐約時報」報導，聯調局探員翻到美國10年簽那頁，大筆一揮，劃掉了簽證。

「回中國去。」探員這麼告訴朱鋒，「你之後會接到通知」。

中美關係正常化40年來，一般狀況下，華府歡迎中國學者和研究人員造訪，即便北京對美國學者訪問相對沒那麼開放。

無論是共和黨或民主黨當家，美國歷任政府都假定讓中國學者接觸美國價值符合國家利益，以此為前提，允許中國學者造訪。

但現在大門似乎漸漸關閉。隨著美中兩國戰略敵對態勢加劇，雙方都懷疑對方的學術訪客很可能幹著間諜、商業竊取和政治干預勾當。

聯邦調查局近來升高了反間諜行動，禁止疑似和中國情報機構有關連的中國學者入境。多達30名社會學教授、學術機構負責人和專家說，因政府政策使然，他們的美簽在過去一年間遭註銷或進入行政複審狀態。

聯調局局長瑞伊（Christopher Wray）去年在聯邦參議院聽證會警告，中國對整個社會帶來威脅，必須傾社會之力回應。

國務院官員書面回應詢問時則表示，美國執法單位認為，中國情治機構越來越常利用訪美的中國學者，鎖定美國公民進行情蒐。

川普政府試圖揪出任職美國研究機構的中國科學家竊取智財行為，去年也開始限制核發申請赴美研究敏感領域的中國畢業生簽證。川普政府並警告美國大學的生醫研究員，要提防中國間諜把情報偷出實驗室。

有鑑於中國國家主席習近平已訂定目標，要在2049年前讓中國成為全球科學強權，美國最擔心的莫過於中國威脅其科技優勢地位。

研究中國多年的美國學者表示，美國毫無理由逕自禁止部分中國社科學者，恐傷害美國在知識追求方面的開放合作名聲。他們說，受影響的中國學者不乏對美國有深刻了解的知識分子。

加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）21世紀中國中心（21st Century China Center）主席謝淑麗（Susan Shirk）表示：「這些人嫻熟美國運作方式、強烈倡議要與美國維持友好關係。」「我們拒於門外的，是一些美國在中國的好朋友。」

其他美國研究人員態度就強硬一些，他們認為美中學術交流早成了單行道，只對中國有利。

中國數十年來拒發簽證給批評中國人權紀錄的美國學者，而在習近平針對學術界所謂西方價值發起反動運動之際，當局的態度只會比以往更加挑剔。

美國拒發簽證影響最大的是中國社會科學院學者，該學院的美國研究所所長吳白乙表示，1月間他出席喬治亞州亞特蘭大卡特中心（Carter Center）活動時，遭聯調局探員問話，後來簽證就遭註銷。

吳白乙的同事盧翔也說去年美簽遭到註銷。盧翔幾年前在華府的戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）待過6個月。

「他們可能覺得我們知道美國太多事了。」

「一帶一路」的智囊團成員、北京智庫重陽金融研究院（Chongyang Institute for Financial Studies）院長王文則說，部分學者被告知可改用單次簽證，但須提供住址、電話號碼和過去15年的旅行紀錄。

王文的美簽也在他出席卡特中心研討會後遭到註銷，由於被問太過唐突的問題，他決定不申請單次簽證。

「未來幾年我不想去美國，這不是我的損失，而是美國政府的損失。他們失去一個有影響力的朋友。」

在洛杉磯機場被取消美簽的國際關係專家朱峰現年55歲，是後毛澤東時代的第一代美國專家。

現任南京大學南海協同創新研究中心執行主任的他1980和1990年代在北京大學醉心美國研究，與這個領域的巨擘施伯樂（Robert A. Scalapino）一同研究過。

1999年，朱鋒首次造訪美國，到的是加州蒙特瑞的密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）。

朱鋒美簽被註銷，意味著他無法參加兒子的大學畢業典禮。他說，他無法赴美，象徵未來中國人對美國的態度將會改變。

「因為和美國關係好，過去40年，我們這一代中國人獲益匪淺。」

「但我兒子這代不一樣。他們覺得美國幫不上忙，更不友善，也越來越讓人討厭。」

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