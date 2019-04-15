胡耀邦逝世30週年紀念日 家屬祭祀遭中國派人監視

2019-04-15 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國前領導人胡耀邦今（15）日逝世滿30週年，部分親屬昨（14）日抵達江西共青城，今日前往耀邦陵園祭祀，全程均被官方派出公安嚴密監控，中國當局也沒有公開提起「紀念日」之事。

中國人權民運信息中心發布消息，胡耀邦20名親屬從昨日中午起陸續抵達江西，當中包括胡的3個兒子胡德平、劉湖、胡德華以及他們的妻子王豫穎、王揚子、洪曉平，還有他家中排行第4的女兒李恆及其夫婿、海軍上將劉曉江也有到場，他們下榻的酒店遭10多名公安監視。

胡耀邦的親屬們在今天早上前往耀邦陵園祭祀，但中國官方卻刻意保持低調，還將命令傳達給海軍上將劉曉江，因此他沒有前去共青城，親屬們預計在今天晚上出席相關座談會，明天才會步出共青城；從微信公眾號「吳氏宗親會」能見，祭拜時也有民眾參與。

便衣人全程監視 王丹轟共產黨殘酷無情

不少中國民眾也記得今天是前領導人胡耀邦的逝世紀念日，前來陵園祭拜並與親屬們合影留念，胡長子胡德平與眾人互動良好，在陵園內接受眾人致贈的花簇等祭祀物品，全程都有便衣人員在旁監視；王丹在臉書上砲轟中國當局對胡耀邦紀念日隻字不提。

王丹指出，共產黨最基本的特點，就是要求自己的黨員喪失人性。違抗者下場都很慘。這一點，在對待胡耀邦的事情上，再次獲得證明，「我實在是無法理解，這樣一個殘酷無情的政黨，怎麼會有人想去投靠。他們也不想想，這個對自己的最高領導人都如此冷酷的政黨，今天需要你就會給你好處，明天不需要了，一腳就會踢開。」

王丹臉書全文

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