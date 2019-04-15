護理師遭IS綁架5年多！目擊者稱仍活著 紐國派特種部隊找人

2019-04-15 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕「紅十字國際委員會」（ICRC）在2013年有一輛載有7人的醫療車遭IS綁架，當天4人被釋放出來，另外3人仍被IS控制住，由於有訊息透露出其中一位護理師艾卡維（Louisa Akavi）仍活著，今紐西蘭政府正式向國際請求協助救援。

綜合外媒報導，現年62歲的艾卡維為紐西蘭人，2013年10月和2名敘利亞同事遭IS擄走，至今失蹤約5年6個月，成為紅十字國際委員會156年歷史上，遭綁架時間最久的失蹤人員，目前2名敘利亞同事已無消息傳回，但仍有人稱看見艾卡維在IS佔領地中的醫療站服務，不過由於囚禁位置不斷轉換，無法確切得知艾卡維的所在地。

《衛報》報導，「紅十字國際委員會」主任斯蒂爾哈特（Dominik Stillhart）表示，最後一次有目擊者回報艾卡維所在位置在2018年，目擊者表示，艾卡維在伊拉克邊境、幼發拉底河附近的IS診所、醫院內服務，並沒有被關在牢中。

報導表示，上個月IS佔領的最後領地被收復後，外界越來越關注艾卡維的安全及下落，對此紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，政府已派出約12人特種部隊進行救援任務，他在聲明中說：「雖艾卡維現在仍下落不明，但會政府會持續尋找她。」

據了解，艾卡維於1988年加入紅十字國際委員會，長年在阿富汗、伊拉克等多戰爭之地服務，更曾在1999年，獲得紅十字國際委員會頒發國際護理師最高榮譽「南丁格爾勳章」（Florence Nightingale Medal）。

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