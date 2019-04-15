宣傳台灣參與WHA的重要 駐溫哥華辦事處長率「台灣隊」長跑

2019-04-15 14:03

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華14日報導〕為爭取國際支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的訴求，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長陳剛毅於溫哥華時間14日，率領由辦事處駐外官員及眷屬組成的「台灣隊」，參加加拿大規模最大的「溫哥華太陽長跑」（The Vancouver Sun Run）活動。陳剛毅率領跑完10公里全程，跑到終點時，大會還一一喊出「台灣隊」成員的名字，以及他們代表Taiwan，令「台灣隊」成員非常感動，認為腳再痠，再辛苦都值得。

「台灣隊」在起跑處拉起「Health for All, Taiwan Can Help」的布條，宣傳台灣參與WHA的重要，吸引許多參加者駐足，也有許多僑胞到場支持。

「台灣隊」的成員除了駐溫哥華辦事處員工及眷屬，還有中華航空加拿大分公司員工，以及僑胞約50多人，「台灣隊」成員穿著的活動T恤，還加別「Taiwan Can Help」心型標語，向加國民眾宣傳台灣參與WHA的重要性。

陳剛毅指出，這是他第一次參加「溫哥華太陽長跑」，雖然以台灣的醫療實力，絕對有能力對WHA作出貢獻，但卻受到中國打壓，無法參加WHA的會議。

但他相信，只要台灣不斷爭取曝光機會，不斷宣傳台灣參與WHA的重要性，WHA終將體認台灣參與會議的重要，並讓台灣加入。

Vancouver Sun Run從1985年開始舉辦至今已有35年，每年均吸引約4萬至5萬的民眾參加，是加拿大規模最大的10公里長跑活動。

14日的長跑活動在不到攝氏10度的低溫下舉行，開跑後不久，還下了一陣冰雹，像是碎冰一樣的冰粒淋在長跑者的身上，令挑戰全程的難度增加。

儘管如此，不少參加者即使是用走的或是帶著嬰兒車，甚至有些推著坐輪椅的家人，他們仍是堅持完成10公里的路程，體現運動家精神。

陳剛毅（中）帶領跑完全程。（張伶銖攝）

「台灣隊」活動Ｔ恤加別「Taiwan Can Help 」心型標誌。（記者張伶銖攝）

溫哥華太陽長跑活動是全加最大長跑活動。（記者張伶銖攝）

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