宣傳台灣參與WHA的重要 駐溫哥華辦事處長率「台灣隊」長跑

2019-04-15 14:03

〔本報駐加特約記者張伶銖/溫哥華14日報導〕為爭取國際支持台灣參與世界衛生大會(WHA)的訴求,駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長陳剛毅於溫哥華時間14日,率領由辦事處駐外官員及眷屬組成的「台灣隊」,參加加拿大規模最大的「溫哥華太陽長跑」(The Vancouver Sun Run)活動。陳剛毅率領跑完10公里全程,跑到終點時,大會還一一喊出「台灣隊」成員的名字,以及他們代表Taiwan,令「台灣隊」成員非常感動,認為腳再痠,再辛苦都值得。

「台灣隊」在起跑處拉起「Health for All, Taiwan Can Help」的布條,宣傳台灣參與WHA的重要,吸引許多參加者駐足,也有許多僑胞到場支持。

「台灣隊」的成員除了駐溫哥華辦事處員工及眷屬,還有中華航空加拿大分公司員工,以及僑胞約50多人,「台灣隊」成員穿著的活動T恤,還加別「Taiwan Can Help」心型標語,向加國民眾宣傳台灣參與WHA的重要性。

陳剛毅指出,這是他第一次參加「溫哥華太陽長跑」,雖然以台灣的醫療實力,絕對有能力對WHA作出貢獻,但卻受到中國打壓,無法參加WHA的會議。

但他相信,只要台灣不斷爭取曝光機會,不斷宣傳台灣參與WHA的重要性,WHA終將體認台灣參與會議的重要,並讓台灣加入。

Vancouver Sun Run從1985年開始舉辦至今已有35年,每年均吸引約4萬至5萬的民眾參加,是加拿大規模最大的10公里長跑活動。

14日的長跑活動在不到攝氏10度的低溫下舉行,開跑後不久,還下了一陣冰雹,像是碎冰一樣的冰粒淋在長跑者的身上,令挑戰全程的難度增加。

儘管如此,不少參加者即使是用走的或是帶著嬰兒車,甚至有些推著坐輪椅的家人,他們仍是堅持完成10公里的路程,體現運動家精神。

陳剛毅(中)帶領跑完全程。(張伶銖攝)

「台灣隊」活動T恤加別「Taiwan Can Help 」心型標誌。(記者張伶銖攝)

溫哥華太陽長跑活動是全加最大長跑活動。(記者張伶銖攝)

