誇張！繼「視覺中國」後 另圖片庫遭爆去年有3541起訴訟

2019-04-15 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名商業圖片交易平台「視覺中國」日前聲稱擁有中國「黑洞照」所有版權，引起外界爭議，遭指控是以維權為藉口，對民眾、企業進行敲詐，近日又有另一圖片庫被爆出比「視覺中國」更誇張，1年的訴訟案更高達3541起，更發起過近萬場訴訟。

綜合外媒報導，「視覺中國」日前表示擁有黑洞照版權，被歐洲南天天文台狠打臉，事件越演越烈，連中國官方也出面批判，股價更是直接跳水跌停，今中媒指出，中國圖片公司「優圖佳視」光是去年整年的訴訟案件就高達3541起，比「視覺中國」高出100多件。

《北京青年報》報導，雖「優圖佳視」在網站首頁上有版權聲明，但該網站不需註冊會員即可下載圖片，且由於圖片上沒有浮水印、Logo等版權標註，所以「被告們」搜索完圖片就直接下載使用，等收到法院通知後才知道自己侵權。

報導表示，市場上一張付費圖片的價格落在人民幣200元（約台幣900多元）到人民幣800元（約台幣3670元）間，不過在多份判決書中「優圖佳視」索賠的金額從人民幣6000元（約台幣2萬7千元）到人民幣1萬元（約4萬5千台幣元）不等，索賠價格翻漲10倍以上，相當驚人。

調查後發現，「優圖佳視」在過去5年多來竟發起近萬場訴訟，又以去年最為密集，11月、12月份就有1933起訴訟，平均每天約32場，表示「視覺中國」並非個例，更而凸顯中國版權交易市場中的黑暗面。

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