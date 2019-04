17股龍捲風襲捲美國南部 已知8死數十傷、8萬戶斷電

2019-04-15 11:11

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州至阿拉巴馬州一帶過去兩天遭到至少17股龍捲風侵襲,造成至少8死數十傷,並有8萬戶斷電,專家預估暴風將對9千萬人造成威脅。

美國南部近日遭到春季暴風雨襲擊,除了狂風、暴雨還下起冰雹,13、14日更出現多起龍捲風橫掃德州至阿拉巴馬州一帶,各地災情不斷,目前已知有至少8人死亡、逾10人受傷,並有許多建物慘遭摧毀,其中包含富蘭克林(Franklin)有55間房屋、一間教堂遭到摧毀,德州也傳出有一對分別為3歲和8歲的兄弟,在汽車內遭到被吹倒的大樹壓死;路易斯安那州則有一名13歲男童被發現在河中死亡。據初步調查顯示,襲擊富蘭克林鎮的龍捲風最高風速為每小時225公里。

除了人員傷亡外,由於龍捲風吹毀電線杆,目前已知有至少8萬戶住家無電可用,影響範圍包含路易斯安那、密西西比、阿肯色州、喬治亞州、阿拉巴馬州等處,至於達拉斯沃斯堡國際機場則有350班機被取消,預估至少有7千人因航班異動被迫滯留機場。

Overhead view of today’s damage via our helo team, in the vicinity of Alto #txwx pic.twitter.com/F67DVtyyeu — Texas Game Warden (@TexasGameWarden) 2019年4月14日

The EF-3 tornado that hit Franklin, Texas picked up one family’s home and threw it across the street with seven people inside. Fortunately, everyone is okay! @KBTXNews pic.twitter.com/4SwixjDlLp — Haley Vyrostek (@haleyvyrostek) 2019年4月14日

Thankful today that God kept my family and friends safe. A possible tornado hit close to my area early this morning. AND NO DEATHS HAVE BEEN REPORTED. These things can be replaced but people cannot. pic.twitter.com/N78g9GU5GT — Justin Walker (@JustinCWalker1) 2019年4月14日

