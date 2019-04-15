17股龍捲風襲捲美國南部 已知8死數十傷、8萬戶斷電
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龍捲風過境，讓美國南部的道路也被嚴重摧殘。（圖擷自推特）

龍捲風過境，讓美國南部的道路也被嚴重摧殘。（圖擷自推特）

2019-04-15 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州至阿拉巴馬州一帶過去兩天遭到至少17股龍捲風侵襲，造成至少8死數十傷，並有8萬戶斷電，專家預估暴風將對9千萬人造成威脅。

美國南部近日遭到春季暴風雨襲擊，除了狂風、暴雨還下起冰雹，13、14日更出現多起龍捲風橫掃德州至阿拉巴馬州一帶，各地災情不斷，目前已知有至少8人死亡、逾10人受傷，並有許多建物慘遭摧毀，其中包含富蘭克林（Franklin）有55間房屋、一間教堂遭到摧毀，德州也傳出有一對分別為3歲和8歲的兄弟，在汽車內遭到被吹倒的大樹壓死；路易斯安那州則有一名13歲男童被發現在河中死亡。據初步調查顯示，襲擊富蘭克林鎮的龍捲風最高風速為每小時225公里。

除了人員傷亡外，由於龍捲風吹毀電線杆，目前已知有至少8萬戶住家無電可用，影響範圍包含路易斯安那、密西西比、阿肯色州、喬治亞州、阿拉巴馬州等處，至於達拉斯沃斯堡國際機場則有350班機被取消，預估至少有7千人因航班異動被迫滯留機場。

  • 美國南部近日遭到春季暴風雨襲擊，除了狂風、暴雨還下起冰雹，13、14日更出現多起龍捲風橫掃德州至阿拉巴馬州一帶。（美聯社）

    美國南部近日遭到春季暴風雨襲擊，除了狂風、暴雨還下起冰雹，13、14日更出現多起龍捲風橫掃德州至阿拉巴馬州一帶。（美聯社）

  • 美國南部13、14日出現多起龍捲風，各地災情不斷，目前已知有至少8人死亡、逾10人受傷，並有許多建物慘遭摧毀。（路透）

    美國南部13、14日出現多起龍捲風，各地災情不斷，目前已知有至少8人死亡、逾10人受傷，並有許多建物慘遭摧毀。（路透）

  • 美國德州至阿拉巴馬州一帶過去兩天遭到至少17股龍捲風侵襲，造成至少8死數十傷，並有8萬戶斷電。（美聯社）

    美國德州至阿拉巴馬州一帶過去兩天遭到至少17股龍捲風侵襲，造成至少8死數十傷，並有8萬戶斷電。（美聯社）

  • 美國南部13、14日出現多起龍捲風，各地災情不斷，目前已知有至少8人死亡、逾10人受傷，並有許多建物慘遭摧毀。（美聯社）

    美國南部13、14日出現多起龍捲風，各地災情不斷，目前已知有至少8人死亡、逾10人受傷，並有許多建物慘遭摧毀。（美聯社）

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