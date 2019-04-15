實習醫生拿熱水淋柴犬 掩蓋虐狗校方掉包傷狗、網稱「實驗犬」

2019-04-15 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名醫科研究生，日前PO出拿滾燙開水淋柴犬的殘忍影片，引起公憤，由於影片在網路上瘋傳招來警方介入，愛狗人士得知消息後到場營救狗狗，校方轉交後遭質疑把受傷狗狗掉包，企圖掩蓋虐狗事件，更有網友出面護航表示柴犬是「實驗犬」。

綜合外媒報導，江蘇南通大學陳姓研究生，目前正於南通大學附屬醫院燒燙傷科中實習，日前在宿舍中將煮滾熱水往狗籠中的柴犬身上倒，引得狗狗哀叫不斷，將過程全部拍下，上傳網路，更被爆出瘧狗行為不只一次，已是慣犯。

不少愛狗人士在網路上得知消息後紛紛趕往學校關切，並且通報警方調查，愛狗人士要求校方將狗狗交出來送往醫院，不過他們質疑校方交出來的狗狗並不是影片中被虐待的狗狗，他們指出，狗狗顏色、大小皆和影片中的不同，且該隻狗狗對人十分親暱，不像有被傷害過，對此寵物醫院將準備做DNA對比檢測，確認狗狗身分。

另有網友跳出來為陳姓研究生護航，表示燙傷狗狗是不實指控，他表示，陳姓研究生就讀的燙傷科皆是使用實驗犬，就像生物解剖用老鼠或兔子一樣，校方會再發出完整影片解釋，但網友不接受該說法，怒批「這是要洗白嗎？」、「柴犬怎麼會淪落到被實驗的地步？」。

據了解，目前陳姓研究生已經被父母帶回，到醫院進行心理治療，而校方也對學校進行再次教育，避免憾事再度發生。

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