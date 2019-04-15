指北京這3棟知名建築犯「穿心煞」 風水師挨告判賠

2019-04-15 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名地產商SOHO在北京擁有的3棟大樓，在當地著名大樓，不過，日前一位中國風水師在網路上發文，指風水不好導致租戶公司遭遇滑鐵盧式慘敗，文章在網路上瘋傳，惹怒SOHO中國的董事長潘石屹，具名提告「誹謗」，判決下來，風水師敗訴被判賠人民幣20萬元（約台幣90萬元）。

綜合媒體報導，名為「望京SOHO」的大樓，位於北京東北部，是3棟橢圓形建築合組，由著名伊拉克裔英國女建築師哈迪德（Zaha Hadid）設計，在2014年完工，成為知名地標式建築，所有權屬SOHO中國。

但是，近年北京經濟下滑，公司倒閉率大增，去年11月，有風水水師以《北京望京SOHO風水大局，互聯網“滑鐵盧”》為題發文，指望京SOHO形狀像「豬腰子」，有「穿心煞」和「重煞」，還宣稱那裡有幾家公司已倒閉。

這篇文章在中國網路瘋傳，SOHO中國展開追查，並向發文者珠海「神棍網絡科技公司」提告，判決在本月10日裁定。

SOHO中國董事長潘石屹是中國甲級地產商，擁有豐厚身家，他的妻子張欣名列今年富比士公布中國女首富（身價229.5億人民幣，約合台幣1032億台幣）

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