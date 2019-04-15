防堵間諜活動 美政府禁止部分中國學者入境

2019-04-15 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕美媒報導指出，美國聯邦調查局（FBI）去年就中國間諜問題提出警告後，就開始針對中國學者進行反間諜行動。據美中雙方的學者透露，去年共約30名學者的訪美簽證遭取消，或進行行政複審（administrative review），其中不乏一些知名學者。

美國《紐約時報》14日報導指出，FBI局長瑞伊（Christopher Wray）去年曾在國會參議院聽證會提出警告，指中國是「整個社會的威脅」，需要「整個社會的回應」。之後FBI針對中國間諜問題展開反間諜行動，只要認為學者與中國情報機構有牽連，就禁止他們入境。涉及敏感研究領域的中國研究生，當局也對他們簽證審查更加嚴格管控，並提醒美方的研究人員警惕中方的間諜行動。雖然FBI方面不願證實此類針對來訪學者的調查，但根據美中雙方的學者透露，已知去年有30名學者的訪美簽證遭取消，或被列入行政複審，其中也包含一些知名學者。

報導也指出，一位美國國務院官員表示，美國執法部門認為，中國情報機構越來越常利用來自中國的學者，對美國公民進行情報收集。國務院也表示，不會討論特定案例細節。

不過部分研究中國多年的美國學者認為，禁止中國社會科學學者進入美國毫無理由，並指這可能會損害美國在追求知識方面的開放性和協作的聲譽。美國學者也指出，受到簽證禁令影響的中國學者，也包括一些對美國有全面了解的知識份子。

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