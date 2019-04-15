美日兩國全力打撈F-35A 神盾艦、反潛機都出動！

2019-04-15 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊一架F-35A匿蹤戰機在上週二於訓練時失聯，研判已經墜落於青森縣以東的太平洋海域，雖然找到部分殘骸，但飛行員及其它機體殘骸仍下落不明。美方擔憂，中俄兩國可能會搶先獲得F-35A殘骸，為求軍事機密不被破解，美日兩國目前正全力投入打撈工作。

根據《日本經濟新聞》報導，自從這架F-35A戰機上週在太平洋墜海之後，美日兩方都投入大批人力及載具進行搜索，而兩國之所以大動作打撈，就是害怕中俄兩國會派出潛艦搶先獲取F-35A殘骸，如此一來將導致軍事機密外洩。據了解，除了日本自衛隊的船艦與直升機之外，美軍用於搜索潛艦的P-8「海神式」海上巡邏機、史塔森號神盾驅逐艦（USS Stethem）也都已部署在搜索現場。F-35A墜海事件發生後，美軍一架B-52轟炸機也從關島起飛並飛抵現場，B-52轟炸機的到來也象徵著美國所傳達的訊息，就是「不允許任何人接觸F-35A」。

報導中指出，駐日美軍一架KC-130空中加油機與一架F/A-18戰鬥機在去年12月時在高知縣外海上空相撞墜海，共造成6人死亡，但美方並沒有派出和此次搜尋F-35A相同規模的搜尋隊伍來打撈，足見美方十分重視F-35A的相關機密是否外洩。

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