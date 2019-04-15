洞房花燭夜新人全醉倒 他頂替新郎與新娘嘿咻到天亮

2019-04-15 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨1對新人在新婚之夜發生「綠光」之災，新娘酒醉後發現與她入洞房的不是新郎，而是1名單戀她多年的男子，新郎家人在得知這起事件後，立刻決定將新娘「退貨」，並討回1400美元（約台幣4.3萬元）聘金。

綜合外媒報導，柬埔寨18歲的男性農民單戀18歲的新娘多年，但礙於家庭貧窮而不敢向新娘求婚，在婚禮當天男子的目光離不開新娘，他趁著新郎喝醉，偽裝成新郎進入洞房，看見不勝酒力醉倒在床上的心儀對象，立刻開始與她行房，直到隔天天亮才睡倒在她身旁。

隔天早上5點30分新娘醒來時，發現躺在自己身旁的竟然丈夫，嚇得驚聲尖叫，請求男方家人幫忙。男子遭逮捕後坦承向警方說明「前後共做愛3次」，卻在事後反悔原先的說法，改口說只有打1次砲，警方最終將他以強姦罪嫌移送法辦。

新郎家人得知這件「綠光災難」後，無法接受新娘的處女之身在新婚之夜被其他男人被奪去，毅然決然解除與女方之間婚約，還要求她退還1400美元（約台幣4.3萬元）的聘金，也不准新郎再跟被玷污了的新娘有交集。

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