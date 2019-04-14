三歲起被父親性虐 出書自爆愛上這種「禁忌之戀」

2019-04-14 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕「亂倫」是人類社會中的一種禁忌。近年來國外出現一本相當具爭議的書籍《亂倫日記》（The Incest Diaries），儘管作者匿名，但出版社宣稱是真實案件，1名3歲女童遭遇父親性侵後，愛上這種「禁忌之戀」，甚至會忌妒母親。

綜合外媒報導，《亂倫日記》一書的作者描述她從3歲到21歲這段期間，遭受父親性虐待的經過，包括繩捆和刀割，並講述性侵的痛苦與可怕。然而，這本書真正引發關注的地方在於，作者開始因性虐待產生一種令人困惑的慾望，她越來越喜歡與父親發生性行為，甚至會引誘父親，當她看見母親和父親在臥房做愛時，她開始忌妒。

作者長大後質問父親性虐待一事，卻換來「如果妳堅持指控我性侵過妳，那麼妳將不再是我的女兒」，作者也描述當她告訴人們事實的真相，人們是如何地無法相信。往後，作者的交往對象也都有性暴力傾向，這讓她想起童年的遭遇，並陷入一種惡性循環，她想遺忘被性侵的秘密，有時又渴望性虐待的感受。

一些評論家認為此書根本是虛構，然而出版社卻堅稱這是真實事件，編輯們也補充說明，他們認為《亂倫日記》是一件藝術作品，對類似的遭遇者來說可能也是如此，能夠透過文本得到心靈上的治療。

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