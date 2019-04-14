川普喊話發展5G 環時諷：「總動員」論調如「大躍進」

2019-04-14 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普12日與聯邦通信委員會（FCC）宣佈，美國將大力發展5G技術，並矢言要讓美國企業拿下勝利；對此中國鷹派官媒《環球時報》發表社評，稱美國仍停留在「冷戰勁頭」，這種「總動員」的論調，反而有種「大躍進」的不冷靜感，美國應該要對中國在某些領域的超越「坦然接受」。

社評認為，川普對美國全力發展技術的呼籲，再加上對中國5G技術的打壓，頗似當年與蘇聯進行核武及太空競賽的場景，這種做法挺「小家子氣」的，對支持國家發展5G未必有利。

社評聲稱，華為跟中興能有今天乃是無心插柳，是「老實巴交」的中國企業，毫無衝擊地緣政治的野心；而中國也沒有挑戰美國「科技霸權」的意思，只是要縮小跟西方國家的「技術差距」，不要「受制於人」，且中國目前的技術整體仍然落後。

不過社評強調，中國「個別領域」走得比美國快是事實，如中國的5G進展就是世界最快的，且這是中國「市場經濟條件下，通信事業正常發展的結果」，因為中國基地台數量是世界最多，中國5G建設的動力一定比美國更大。

社評中認為美國現在突然以「總動員」的方式搞5G，屬「大躍進」式的不冷靜，美國不能「奢望做5G時代的全能冠軍」，即使技術整體領先，但5G個別領域已被中國超越，美國對此應「坦然接受」。不過社評中也提到，將5G的發展快慢，視為國家競爭的成敗，是有「誇張」的成分在的。

這片文張看起來火藥味十足，其實《環球時報》口吻現已收斂許多，去年3月美國醞釀美中貿易戰時《環球時報》曾聲稱：「美國割了中國一塊肉，中國打掉美國一顆門牙」、「會有很多中國老百姓願意把它變成『人民戰爭』。不信？就請來試試。」、「那就痛痛快快打一場好了，誰怕誰啊！」

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