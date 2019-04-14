利比亞內戰激烈 世衛：已釀121死近600傷

2019-04-14 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕北非的利比亞叛軍領袖哈夫塔（Khalifa Haftar）本月初在黎波里（Tripoli）發動內戰，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）今（14）日表示，至今已致121人死亡、561人受傷。

綜合媒體報導，哈夫塔率領叛亂部隊利比亞國民軍（LNA）控制東部地區，疑似不滿聯合國要求交出兵權，4日時揮兵進攻的黎波里，和政府軍展開激戰。即便國際呼籲停火、重啟談判，但戰鬥仍激烈進行中。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）13日指出，這波衝突已導致逾1萬3500人流離失所，且超過900人住在避難所中；世衛14日表示，已持續提供醫藥品並增派人手至黎波里，然而醫護人員和救護車持續受到攻擊，目前已有3名醫護人員喪命。

自從2011年利比亞前獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）遭推翻後，許多民兵團體試圖掌權，該國一直處於動亂中。除了地面戰事，現在哈夫塔和政府軍隊雙方每日發動空襲，並相互指控對方襲擊平民。

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