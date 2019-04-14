2018全球死刑創10年新低 特赦組織：中國仍是頂尖劊子手

2019-04-14 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕近期隨著公視出品的《我們與惡的距離》電視劇爆紅，隨機殺人、媒體倫理以及死刑等議題又再度成為話題。「國際特赦組織（Amnesty International）」近日發布的報告指出，2018年全球執行死刑的人數下降3分之1，是10年來最低水平。另外，執行死刑人數最多的國家依序為：中國、伊朗、沙烏地阿拉伯、越南以及伊拉克。

根據「國際特赦組織」發布的〈2018死刑：全球執行數大幅下降〉報告，此次執行人數的大幅下降，主因是伊朗對毒品相關法案進行修法，該國的死刑執行率就下降了50%。另外，在伊拉克、巴基斯坦和索馬里執行死刑的數量也顯著減少。2017年全球至少有993人被執行死刑，而2018年則有690人，減少303人。國際特赦組織秘書長Kumi Naidoo表示：「全球死刑數大幅下降證明了，即使是那些被認為是最不可能的國家也開始改變方式，並且了解到死刑並不是解答。」

另外，國際特赦組織指出，「中國仍然是世界上最頂尖的劊子手」，不過由於執行死刑人數被中國列為國家機密，所以中國執行死刑的真實數量目前尚不清楚。國際特赦組織在另一份名為〈中國的致命秘密〉的報告中指出，蒐集中國媒體報導所得出的死刑執行數每年均在千人以上。

國際特赦組織也發現，白俄羅斯、日本、新加坡、南蘇丹和美國的執行數儘管數量很少，不過仍然有所增加。

國際特赦組織表示，去年12月聯合國大會期間，有121個國家投票支持全球暫時停止執行死刑，為史上最多的一次，而只有35個國家在投票中投下了反對票。截至去年底，有106個國家在法律層面上廢除了死刑，另有142個國家從法律或實務上廢除了死刑。

而台灣在該份報告中被描述為「在法律上保留死刑且仍實行死刑」，去年台灣共判出3個死刑犯，並槍決了殺害前妻與女兒的李宏基。

詳情請見連結：

〈2018死刑：全球執行數大幅下降〉報告全文

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