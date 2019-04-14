夜遊公墓玩「尋水術」 離奇事件接二連三發生...

2019-04-14 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕「夜遊」是許多年輕人熱愛的活動之一，然而國外1名網友在論壇「Reddit」上分享，去年11月他和曖昧對象以及一對夫妻，臨時起意到公墓夜遊玩起「尋水術」（Dowsing），不僅引來鬼魂的尖叫聲、GPS還不明原因故障，甚至有惡靈短暫附身在朋友身上。

1名國外網友近日在論壇「Reddit」上分享，2018年11月中旬，他與曖昧對象和一對夫妻，因喜愛冒險，臨時起意到公墓夜遊。到達公墓後，原PO感到一種詭異的氛圍，但他不願意在曖昧對象面前表現懦弱，只好跟著大家四處遊走，甚至玩起尋水術，這是中古世紀的一種占卜，用於尋找地下水、石油、礦產等。

原PO一行人將兩根棍子水平放置，當鬼魂被召喚出來後，會根據提出的問題移動棍子，棍子開始轉動時，友人的太太似乎被靈體附身，眾人感到不太對勁，原PO急忙將棍子打亂，但離奇之事卻開始發生。

原PO的後頸上有種被髮絲刺痛的感受，這使他很焦慮，接下來他從餘光中看見黑影掠過墓碑，充滿憤怒的尖叫聲突然四起，一行人互看彼此全都嚇傻，趕緊跑回車內並準備離開，但汽車的導航系統卻突然失靈，畫面不斷顯示許多奇怪方向，直到他們關掉GPS後，才順利離開該處。

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