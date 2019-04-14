美軍「閃電航母」現身！ F-35戰機相伴

2019-04-14 20:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國與菲律賓近日的聯合軍演中，美軍試行其「閃電航母」（Lightning Carrier）的概念，也就是將兩棲攻擊艦改造成輕型航空母艦，並搭載F-35B超音速匿蹤戰機執行作戰任務，未來可以充分利用兩棲攻擊艦的海上基地優勢，為美軍和聯合部隊提供重要的進入、集結和打擊能力。

從4月1日至4月12日，美菲兩國共同舉行一年一度的「肩並肩」（Balikatan）演習，美國派出一艘至少搭載10架F-35B戰機的兩棲攻擊艦黃蜂號（USS Wasp），首度參演，大出鋒頭，展現軍事實力。

黃蜂號形同輕型航母，而F-35戰機被命名為「閃電II型」（Lightning II）。這兩者的結合組成了「閃電航母」的作戰方式，而這樣的新穎概念也在這次的演習中進行試驗。

軍事專家指出，輕型航母搭載可短距離或垂直起降的F-35戰機，理論上可在低端衝突中承擔作戰任務，進而空出超級航母來因應中俄等高端威脅，或大幅提升航母的戰力。

搭載F-35戰機的黃蜂號最近在南海黃岩島附近海域進行演習。該艦先前也多次航行南海，以行使其自由航行權。

美國《國家利益》雙月刊網站上月底指出，美軍陸戰隊多年來一直在認真考慮將兩棲攻擊艦改造成輕型航母，而「黃蜂號」搭載的短垂起降戰機數量幾乎是普通攻擊艦搭載數量的兩倍，如今正協助證明此一作戰理念。

2003年，美國領頭攻打伊拉克的行動中，為支援聯軍突襲，4艘黃蜂級兩棲攻擊艦曾各搭載了多達20架AV-8B短垂起降戰機。

隨著美軍陸戰隊開始用F-35B隱身短垂戰機取代老式的AV-8B和F/A-18C/D「大黃蜂」噴射戰機，美軍規劃人員捨棄「鷂式航母」概念，將其重新命名為「閃電航母」。一些海軍專家則把搭載「鷂」式和「閃電」戰機的航母稱為「輕型航母」。

兩棲攻擊艦理論上可搭載16至20架F-35戰機，航程也受到限制。相較之下，超級航母則可搭載超過75架。

美軍陸戰隊表示，儘管兩棲攻擊艦永遠無法取代超級航母，但如果應用得宜的話，能發揮補充的效果，「閃電航母」充分利用兩棲攻擊艦作為海上基地的優點，為海軍和聯合部隊提供重要的進入、集結和打擊能力。

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