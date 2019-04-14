又傳不合？ 威廉王子爆外遇 梅根諷凱特「自己搞垮婚姻」

2019-04-14 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕近日有媒體爆料，英國皇室第2順位繼承人威廉王子外遇老婆凱特（Kate Middleton）的閨蜜蘿絲（Rose Hanbury）。現在又有爆料傳出，哈利王子的老婆梅根（Meghan Markle）諷刺凱特是因為「不打扮」，才讓威廉外遇。消息一出，凱特和梅根不合的說法越演越烈，之前哈利夫婦搬離肯辛頓宮的原因也再次被提起。

綜合外媒報導，日前美國八卦雜誌《In Touch Weekly》爆料，威廉王子趁凱特懷孕期間，和凱特好友蘿絲多次私下見面約會。雜誌指出，威廉夫婦和蘿絲一家私交很好，經常一起出遊。當凱特知道丈夫外遇，馬上斷絕和蘿絲的來往。甚至有傳言稱威廉王子從路易王子出生前就已外遇，而凱特之所以計畫再次懷孕，就是為了保住婚姻。

近日，該雜誌同公司的刊物《Life & Style》宣稱，梅根得知威廉王子外遇後，曾諷刺地說威廉王子會外遇都是因為凱特不懂打扮，對老公失去吸引力，才讓威廉被閨蜜勾引，甚至幸災樂禍地說凱特根本是自己把婚姻搞垮。此消息一出，凱特和梅根不合的傳聞再次鬧得沸沸揚揚。更有人提起前陣子哈利夫婦搬離肯辛頓宮的原因，直指凱特與梅根妯娌間產生嚴重磨擦。

這份雜誌過去刊登過梅根懷上雙胞胎的不實消息，並多次撰寫關於英國王室的虛構故事。雖然這些八卦消息的可信度遭到質疑，但也再次引發民眾對王室密聞的好奇。

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