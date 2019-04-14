辱罵下屬、唆使「燒釘子戶」 暴怒市長4度當選成功連任

2019-04-14 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本地方選舉後半部選舉參選登記今天（14）截止，名石市「暴怒市長」泉房穗曾因教唆放火燒釘子戶而引咎辭職，這次由於沒有競爭對手，確定4度當選，連任成功。

綜合媒體報導，名石市長選舉公告並受理登記截止於當地時間下午5點，55歲現任市長泉房穗是唯一登記的參選人，確定4度當選市長。

2月1日，泉房穗才因爆出辱罵下屬、指使燒毀釘子戶的錄音而引咎辭職；這段2017年6月在市長室錄下的音檔中，泉房穗為國道拓寬工程問題飆罵下屬「卡了7年耶，7年來什麼都沒幹」、「（下屬）都笨蛋嗎真的是」、「叫他們（釘子戶）遷出！」、「現在給我去燒他（釘子戶）家」、「損害賠償都自己去承擔」等語。

錄音檔曝光後，泉房穗請辭下台，中斷第2任市長任期；3月5日，他以收到5000人份勸進聯署書、回應市民期待為由，宣布參加3月17日舉行的市長補選，聲稱「暴怒辱罵問題就交由選民來判斷」，最後獲得8萬票，相當於7成得票率大勝另外2名對手，3度當選名石市長，任期至本月30日止。

泉房穗表示，他要為言行造成市政混亂再度向選民致歉，坦言行事不周，能獲得選民願意再給機會，會深刻理解選民的想法，更加自我約束，努力把明石市打造成更理想的城市。

日本地方選舉前半部選舉投開票已在7日完成，而後半部選舉將在21日投開票，其中包含了「政令市」以外的86位市長選舉和294席市議員選舉。

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