尷尬！澳總理中文打招呼 選民回「我是韓國人」

2019-04-14 22:06

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲總理莫里森(Scott Morrison)13日上街為大選造勢,不過現場發生令人尷尬的插曲。

據《每日郵報》報導,莫里森13日為5月18日的聯邦選舉舉辦造勢活動,並偕同妻子和數十名記者進入雪梨的史卓菲市(Strathfield),該地區聚集了許亞裔人士,其中又以韓裔佔多數。

當天莫里森和1名亞裔女子握手,還用中文「Ni Hao」(你好)向對方打招呼,不過對方立即糾正:「不、不,我是韓國人,我來自韓國社區。」對於被誤認為中國人,該名韓裔女子笑著向記者表示「並不會感到沮喪」。

不過,莫里森被網友罵翻,許多人在推特上表達憤怒或譏諷他,認為他「愚蠢」、有種族歧視,且居然不知道當地幾乎都是韓國人。但也有人幫莫里森緩頰,說對於外國人,亞裔臉孔都長得差不多。

Here Is The #Racism101 Video Of @ScottMorrisonMP Saying " Na Hoa To A Korean Voter . #ScottMorrison Excelling At What He Does Best , Being Racist , Ignorant , Over Presumptious And Arrogant

https://t.co/8TCrdXkuM9 #auspol #AUSVote2019 #ausvotes