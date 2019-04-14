尷尬！澳總理中文打招呼 選民回「我是韓國人」

2019-04-14 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）13日上街為大選造勢，不過現場發生令人尷尬的插曲。

據《每日郵報》報導，莫里森13日為5月18日的聯邦選舉舉辦造勢活動，並偕同妻子和數十名記者進入雪梨的史卓菲市（Strathfield），該地區聚集了許亞裔人士，其中又以韓裔佔多數。

當天莫里森和1名亞裔女子握手，還用中文「Ni Hao」（你好）向對方打招呼，不過對方立即糾正：「不、不，我是韓國人，我來自韓國社區。」對於被誤認為中國人，該名韓裔女子笑著向記者表示「並不會感到沮喪」。

不過，莫里森被網友罵翻，許多人在推特上表達憤怒或譏諷他，認為他「愚蠢」、有種族歧視，且居然不知道當地幾乎都是韓國人。但也有人幫莫里森緩頰，說對於外國人，亞裔臉孔都長得差不多。

Here Is The #Racism101 Video Of @ScottMorrisonMP Saying " Na Hoa To A Korean Voter . #ScottMorrison Excelling At What He Does Best , Being Racist , Ignorant , Over Presumptious And Arrogant

https://t.co/8TCrdXkuM9 #auspol #AUSVote2019 #ausvotes — Au Purrr , The ResistaCat （@ricklevy67） 2019年4月13日

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