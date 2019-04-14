古巴總統抨擊美「窒息性金融迫害 」 籲加強國防經濟

2019-04-14 17:25

〔財經頻道／綜合報導〕古巴總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）今日抨擊美國川普政府將2國關係帶入數十年來最糟糕的水平，並呼籲古巴人民加強這個共產國家的國防與經濟。

《路透》報導，狄亞士卡奈在全國人民權力大會（National Assembly）閉幕演說上表示，美國正進行「窒息性金融迫害」，使得古巴進口貨品與主要必需物資時尤其困難。

報導指出，近年來由於戰略盟邦委內瑞拉的經濟崩潰，古巴經濟也因而停滯不前，國營事業使用的燃料與能源遭削減，今年開始，麵包、蛋類和肉雞等基礎民生必需品更出現短缺，而在川普政府加強制裁下，缺乏現金的古巴難以從國際金融機構取得信貸。

在外匯收入下降、信貸供給與投資難以尋覓的情況之下，古巴經濟部長費南德茲（Alejandro Gil Fernandez）今日稍早呼籲政府進一步勒緊腰帶撙節支出並尋求進口替代來源。

川普政府日前對古巴實施新的經濟制裁，目前古巴已受到嚴重的貿易禁運。

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