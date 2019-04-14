就是不能有主！出院受基督徒祝福竟遭盤查 老婦心驚猝逝

2019-04-14 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南一名年近80的基督徒老婦因心血管疾病送醫，出院後同村的教徒來到家裡為她禱告、唱聖歌，竟遭不明人士舉報，隨後政府人員連日上門盤查恐嚇，讓老婦出院短短5天內就過世。

據中國人權雜誌《寒冬》報導，河南夏邑縣一名年近80的基督徒老婦罹患冠心病、高血壓、糖尿病，1月16日剛出院，同村幾位教徒前來探望，為其禱告、唱詩歌，沒想到被告密者發現並錄音，並向當地政府舉報。隔天有4個政府人員上門盤查，對仍在休養的老婦喝斥：「昨天你們家有人聚會唱主歌了，在家私自聚會就是犯法！」

老婦的丈夫解釋，只是鄰居來探望，並不是什麼私自集會，而且老婦罹患心臟病經不起刺激，但政府人員不予理會，強行拍照並索討病歷，還到鄰居家問話病情是否屬實。這嚇壞了老婦，讓他渾身發抖、抽搐，完全說不出話來。

之後連續2天，4名政府人員再次上門，逐一盤查探病時唱歌的幾名教徒的身分，並恐嚇老婦：「要不是你年紀這麼大還有重病，就得逮捕你，私自聚會是大罪。」這讓老婦的病情再次加重，於1月20日去世，離她出院僅僅5天。當地一名不具名的村民表示：「當官的一次次上門調查、恐嚇，這不是催命嗎？」

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