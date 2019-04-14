北京清大教授許章潤「被下課」 國際知名學者聯署救援

2019-04-14 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名法學家、北京清華大學教授許章潤，在公開批評中國領導人習近平後，突遭撤職、停課處分，引發中國海內外知識分子的批評，除了中國已逾700學者職工聲援之外，台灣政府也發簡體字聲援，而國際社會也接續聲援，目前已有逾120位國際知名學者簽名聯署聲援活動，聲援聯署行動還在進行中。

綜合媒體報導，許章潤教授2018年7月在日本發表《我們當下的恐懼與期待》一文，斥中共回歸極權政治、批評習近平大搞造神運動及個人崇拜；並要求再度修憲以恢復國家主席任期制度等，今年3月底，北京清大上月底命令他停止所有的教學科研工作，大幅削減薪水，對他進行調查，重點鎖定他自去年七月以來所寫的文章。

許章潤「被下課」的消息傳出後，截至本月初，中國方面已有逾700人署，聲援許章潤，包括清華社會學教授郭於華和北大法學教授張千凡都具名簽署，要求北京清大修正錯誤，恢復許章潤教授之職。

本月5日，美國哥倫比亞大學政治學教授、知名漢學家黎安友（Andrew James Nathan）等7位國際知名學者發出公開信，敦促清華校方恢復許章潤教職，並免除其所有處罰，至本月11日，已有超過120名國際學者參與了聯署，這項聯署行動預計在4月19日截止，於當天寄往北京清華大學。

黎安友呼籲北大清華校長邱勇當一位真正的學者而非黨的行政官員，真正的保護校職員，他並警告邱勇，公開懲罰許章潤教授這一處理方式損害了清華大學的國際聲譽和國際排名，而其它中國大學的類似行為也會損害自己的國際排名。

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