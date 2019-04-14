韓禁日8縣水產案 謝長廷挨批後回應

2019-04-14 01:36

〔中央社〕南韓政府禁日本福島等8縣水產品進口，被日本告上世界貿易組織（WTO），11日審議結果，日本被判敗訴。駐日代表謝長廷因此事遭批評，他今天在臉書說明。

2011年福島第一核電廠發生核災後，南韓擔心核電廠排放的污水受到輻射污染，禁止進口青森、岩手、宮城、福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等8縣所捕撈到的部分水產品，2013年禁止進口這8縣的所有水產品及加工水產品。

日本政府2015年向WTO提告，認為南韓管制日本水產品的作法不當。去年2月WTO小委員會的審議（相當於一審）支持日本的訴求，要求南韓更正，但南韓不服，向WTO上級委員會提出上訴。11日相當於二審結果的WTO報告出爐，認為WTO小委員會判斷有誤，撤銷小委員會的裁決，實質上就是日本敗訴。

國內有媒體今天以「南韓反核食勝訴 謝長廷被打臉」為題，批評謝長廷，還有人指出這樣判決是「打臉謝長廷」、要「謝長廷滾蛋」。

謝長廷今天在臉書上表示，對於WTO的判決書，目前包括日本在內的各國政府都在研析判決書內容，台灣也是一樣，希望分析結果，作為未來交涉的參考。各界如有高見或建議，可以協助台灣解決問題，當然歡迎和感謝。

謝長廷說，有少數泛政治化人士第一時間就大喊「打臉謝長廷」、「謝長廷滾」、「下台」，又是一陣喊打，但看其內容，發現這些人連新聞標題都沒看清楚，更不用說判決內容的分析。

他說，例如新聞標題明明記載韓國禁的是水產品，台灣禁止進口的是日本福島5縣的食品（水產加上蔬果穀類再加上食用畜牧產品），範圍更廣，有政論人士把南韓所禁的範圍說成農產品，把台灣所禁的說成水產品，純屬誤導，無助於問題的釐清。

謝長廷寫道：「這次WTO的判決並未認定日本的水產品有污染，而是認定在一時沒有科學根據證明有污染前，依WTO相關規定，可允許當事國暫停進口，所以南韓並不違法云云，這些理由我們是否可以引用？時間多長？範圍多大？是值得深入研究所在。」

他說，目前也沒有任何學者專家說南韓的情形跟台灣一樣，而且除法律之外，在政治上，日本已傳出將對南韓報復，揚言反對南韓加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等，後續如何，也值得台灣觀察、參考。

謝長廷在臉書上最後指出，多一點客觀依據，少一點主觀情緒，也是走向文明的指標。

日本經濟新聞今天的報導將去年2月WTO小委員會的審議（相當於一審）與這次11日公布的WTO上級委員會（相當於二審）的判決做一比較。

一審審議結果日本產食品在科學上是安全的，二審審議結果並沒推翻這點。此外，一審審議結果指出，南韓在加強管制日本水產品之際，沒盡到告知的義務是違反WTO規則，二審審議結果沒推翻這點。

一審審議結果認為南韓管制日本8縣水產品的措施，是恣意的、具歧視性的。二審審議結果，推翻了這點。此外，一審審議結果，南韓只針對日本要求進行追加實驗的措施，是過度的進行貿易限制。二審審議結果，推翻了這點。

日本經濟新聞報導，2011年3月福島核災發生後不久，有54國及地區管制日本產食品進口，目前降為23國與地區。去年7月，香港解除部分的管制進口，去年11月中國針對進口日本新潟縣產的稻米解禁。日本從2013年至2018年連續6年農林水產品及食品的出口額增加，日本政府目標是2019年農林水產品及食品的出口額達1兆日圓（約新台幣2800億元）。（編輯：劉學源）

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