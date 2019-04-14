偷拍之狼退散！英國立新法 偷拍行為將被視為「性犯罪」

2019-04-14 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕偷拍無罪？這麼想的人可要當心了。英國和威爾斯已正式立法，把裙底偷拍定為刑事犯罪，最高處兩年監禁；而該法令之所以能夠通過，有部分原因該歸功於英國一名女子馬丁（Gina Martin），她2年前成為偷拍事件受害者後，持續投入立法運動，並持續至今。

綜合外媒報導，馬丁2年前參加音樂節時，遭到1名色狼偷拍裙底風光，還將照片傳給在身旁的人，馬丁立刻搶下男子的手機交給警方，但警方當下只有要求男子刪除相片，隔幾天後便將此事「結案」，因為相關行為在英國和威爾斯「不算犯法」。

憤怒的馬丁隨後發起了一場要求立法「禁止偷拍女性裙底」的連署運動，收集到11多萬份的簽名。她也在活動中發現許多像她一樣的受害者，在事發時都不知道該如何是好。幾個月後，她的訴求終於成為聽證內容，現在，英國和威爾斯已經正式立法，把裙底偷拍定為刑事犯罪，觸犯者將面臨最高兩年監禁。

報導指出，馬丁的立法之路非常艱困，該立法運動過程中，她收到許多檢討被害者的「惡論」，聲稱馬丁是因為穿裙子才遭偷拍，完全是咎由自取。此外，相關法案還在下議院被保守黨議員肖普（Christopher Chope）阻止，不過首相梅伊（Theresa Mary May）領導了內閣提出動議，使相關法令在下議院過關。而馬丁得知後，也驕傲的在推特發文「我們為這項立法奮鬥，我們贏了！偷拍裙底將被視為性犯罪。」

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