威廉王子被爆料 趁凱特懷孕出軌她閨密

2019-04-13 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕近日有媒體爆料，英國威廉王子（Prince William）在凱特王妃（Kate Middleton）懷有第三胎的時候，疑似外遇，對象還是凱特的閨密，消息震驚民眾，各家媒體爭相報導，卻始終無法證實。

綜合外媒報導，英國皇室第二順位繼承人威廉王子日前遭美國雜誌《In Touch Weekly》爆料，在凱特王妃懷有第三胎的期間，與凱特的閨密蘿絲（Rose Hanbury）疑似外遇。蘿絲是1名模特兒，也是喬蒙利（Cholmondeley）侯爵夫人，蘿絲的祖母是英國女王伊麗莎白二世的伴娘，她與皇室也有相當密切往來。

英國記者吉爾斯·科倫（Giles Coren）在推特上寫道：「這是一件外遇，我沒看過這篇文章，但我知道這件事。親愛的，每個人都知道這件事」這條推文後來遭到刪除，然而它消失的內容是指威廉王子和蘿絲的緋聞；長期擔任皇家新聞記者的理查德（Richard Kay）則在《每日郵報》的一篇專欄中反駁傳言，指威廉與凱特感情仍然非常好，並說夫婦倆得知消息時，都笑了。

《In Touch Weekly》爆料後，許多網友到其粉絲專頁留言「四月的愚人的故事！」、「我希望這個文章被起訴，蠢貨」、「可怕的雜誌」、「假新聞」、「真的有找到一些正確的訊息再來報導，不要胡說八道」。

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