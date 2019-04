報復民主黨！川普證實想「放生」非法移民到民主黨城市

2019-04-13 23:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)昨(12)發推特證實,他確實考慮把非法移民安置到由民主黨主政、反對他強硬移民政策的「庇護城市」。

外媒昨(12)指出,美國白宮曾兩度施壓國土安全部(DHS),把非法移民安置到「庇護城市」,以報復川普的政敵;在川普發推特的前幾個小時,白宮和DHS宣稱,已經打消這種報復民主黨主治城市的想法。

隨後川普發推特表示,因為民主黨不願修改危險的移民法,他確實如報導所述,慎重考慮把非法移民送到庇護城市,諷刺「激進左派似乎永遠有開放的邊界、展開雙臂般的歡迎政策,因此此舉應該讓他們非常開心!」

民主黨籍眾議院長裴洛西(Nancy Pelosi)對此表示,川普的建議很卑鄙,把包括小孩在內的無辜人士作為棋子,並把移民妖魔化。

幾名庇護城市市長也出面反擊。費城市長肯尼(Jim Kenney)發聲明表示,「雖然川普當局的提案顯示他們藐視基本人格尊嚴,但我們會準備好歡迎這些移民,就像幾十年來我們一直接納移民社區一樣。」

芝加哥市長伊曼紐爾(Rahm Emanuel)表示,「我們會張開雙臂歡迎這些移民,如同我們歡迎敘利亞難民、因颶風流離失所的波多黎各人、從緬甸種族滅絕逃離的羅興亞難民一樣。」

