報復民主黨！川普證實想「放生」非法移民到民主黨城市
列印

2019-04-13 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）昨（12）發推特證實，他確實考慮把非法移民安置到由民主黨主政、反對他強硬移民政策的「庇護城市」。

外媒昨（12）指出，美國白宮曾兩度施壓國土安全部（DHS），把非法移民安置到「庇護城市」，以報復川普的政敵；在川普發推特的前幾個小時，白宮和DHS宣稱，已經打消這種報復民主黨主治城市的想法。

隨後川普發推特表示，因為民主黨不願修改危險的移民法，他確實如報導所述，慎重考慮把非法移民送到庇護城市，諷刺「激進左派似乎永遠有開放的邊界、展開雙臂般的歡迎政策，因此此舉應該讓他們非常開心！」

民主黨籍眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）對此表示，川普的建議很卑鄙，把包括小孩在內的無辜人士作為棋子，並把移民妖魔化。

幾名庇護城市市長也出面反擊。費城市長肯尼（Jim Kenney）發聲明表示，「雖然川普當局的提案顯示他們藐視基本人格尊嚴，但我們會準備好歡迎這些移民，就像幾十年來我們一直接納移民社區一樣。」

芝加哥市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel）表示，「我們會張開雙臂歡迎這些移民，如同我們歡迎敘利亞難民、因颶風流離失所的波多黎各人、從緬甸種族滅絕逃離的羅興亞難民一樣。」

  • 美國總統川普昨（12）發推文證實，他確實慎重考慮把非法移民帶到敵對黨主政的「庇護城市」。（美聯社）

    美國總統川普昨（12）發推文證實，他確實慎重考慮把非法移民帶到敵對黨主政的「庇護城市」。（美聯社）

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