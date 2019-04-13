IBM將關閉新加坡廠 員工被「炒魷魚」

2019-04-13 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕全球科技巨頭國際商業機器公司（IBM）即將關閉在新加坡的工廠，並進行「全面性」工廠裁員，而人力部門也已接獲通知，將對被裁的員工進行協助。

綜合媒體報導，國際商業機器股份有限公司（IBM）是美國一家跨國科技公司及諮詢公司，主要客戶為政府和企業。IBM在全球擁有12個研究實驗室和大量的軟體開發基地

，總部位於紐約阿蒙克市。

新加坡工廠為其中重要科技據點，當年耗資新加坡幣9000萬元（約新台幣20億元）建造。位於新加坡淡濱尼的IBM工廠有400至600名員工，從去年5月陸續被「炒魷魚」，目前已裁掉超過200名員工。IBM員工接受新加坡《今日報》訪問，表示「去年7月一批工廠員工遭裁員，我們就知道，剩下的員工待在工廠的日子也不長，還有傳聞說，會有另家工廠在不到一年的時間關閉。」

IBM表示，電腦IBM Z系統的生產線，將從新加坡轉到美國紐約波基普西，因為美國工廠原本就具所需技術、生產電力系統、程序、器材和人才。而位在紐約的IBM總部沒有對外透露精確的裁員人數，只表示所受影響員工將在今年7月底前離開公司。

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